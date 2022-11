De sociale huurwoningen aan de Nigerdreef in Utrecht zijn na het verduurzamingsproces van de afgelopen maanden vandaag opgeleverd. Alle woningen in het complex zijn nu volledig van het gas af. Naast de verduurzaming kregen de woningen ook een betere uitstraling.

De woningen aan de Nigerdreef zijn nu beter geïsoleerd en de ventilatie is verbeterd. Daarnaast kreeg elke bewoner een inductiekookplaat met een nieuwe pannenset. Alle woningen in het complex zijn daarmee van energielabels C tot en met E naar minimaal een A gegaan. Door de verduurzaming bespaart de gehele flat 70.500 m3 gas per jaar.

De flat met tien verdiepingen heeft ook een vernieuwde uitstraling gekregen. Zo is onder andere de entree vergroot, zijn de kozijnen voorzien van antracietkleurige gevelpanelen en zijn de oude balkonhekken verwisseld voor glas.

Het verduurzamingsproject is een initiatief van woningcorporatie Portaal en BAM Wonen. De Nigerdreef is het eerste opgeleverde project, maar het plan is dat ook de andere tien-hoogflats onder handen worden genomen.