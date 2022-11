Politie Utrecht houdt op 18 november een ‘rollerbank actie’, waarmee scootereigenaren zonder gevolgen de maximumsnelheid van hun scooter kunnen testen. Ze beloven dit niet te registreren in de politiesystemen.

De actie wordt gehouden voor iedereen die benieuwd is of zijn of haar scooter te hard gaat. Hiermee wil de politie mensen bewust maken van hun snelheid en de mogelijke gevolgen ervan.

De actie vindt plaats voor het politiebureau Paardenveld aan de Kroonstraat 25, tussen 16.00 en 19.00 uur. De politie benadrukt dat ze slechts zullen waarschuwen voor de maximale snelheid en dat de rest gewoon op orde moet zijn.