De daklozenopvang aan de Bilstraat breidt het aantal beschikbare plekken tijdelijk uit naar 49 plekken. De 24-uurs opvang voor volwassenen daklozen was de laatste tijd extra druk. Een uitbreiding is volgens de opvang daarom hoogstnoodzakelijk.

"De laatste periode zien wij dat het aantal mensen dat dakloos is en opvang nodig heeft groter is dan er ruimte is", vertelt de dagopvang. Volgens de gemeente is het extra druk omdat daklozen langer in de opvang blijven omdat er geen betaalbare woningen in de buurt zijn. De opvang aan de Bilstraat werd eerder dit jaar pas geopend door diezelfde reden, net als de twee tijdelijke opvanglocaties aan Zeehaenkade in Utrecht-Zuid die in december hun deuren openden.

De opvang zal na de uitbreiding hetzelfde blijven als voorheen. De opvang benadrukt dat de capaciteit tijdelijk is en alleen openblijft zolang het nodig is. Het Leger des Heils doet er alles aan om eventuele overlast voor omwonenden te beperken. Op 15 november is er een bewonersbijeenkomst om in gesprek te gaan over de ervaringen met de opvang.