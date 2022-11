Het Centraal Museum in Utrecht is een van de drie finalisten voor de Vriendenloterij Museumprijs 2022. Van 7 tot en met 27 november kan het publiek stemmen op zijn favoriete museum. Het museum dat wint, ontvangt een geldbedrag van 100.000 euro.

Dit jaar is het thema 'Het museum als beste buur'. Het Centraal Museum werd na een zorgvuldige selectie door de vakjury van het Prins Bernhard Cultuurfonds genomineerd vanwege buurtprojecten als De Wijk Centraal en de Stadsredactie, waar actief werd samengewerkt met buurtbewoners uit heel Utrecht.

De artistiek directeur van het Centraal Museum, Bart Rutten, is blij verrast met de finaleplaats. "Het is een mooi stempel op alle activiteiten die we als museum met en voor onze buren ontwikkelen in het museum en in de wijken."

Het museum hoopt met het prijzengeld het Utrechtse Schip in een nieuw jasje te kunnen steken. Het duizend jaar oude vrachtschip is het paradepaardje van het museum, dat in 1930 door gravende arbeiders werd gevonden en sinds 1936 in het museum te bewonderen is.

De Vriendenloterij Museumprijs wordt jaarlijks in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds uitgereikt aan het beste museum. Eerdere winnaars zijn Kasteel Hoensbroek (2021), Naturalis Biodiversity Center (2020) en het Stedelijk Museum in Schiedam (2019).