Het St. Antonius Ziekenhuis wacht bij te vroeg, te klein geboren baby’s voortaan langer met het doorknippen van de navelstreng dan voorheen. De navelstreng is voor baby’s in de eerste minuten na de geboorte van grote waarde, vooral bij kwetsbare kinderen.

St. Antonius Geboortezorg beschikt nu zowel in de operatiekamer als op de verloskamers over speciale Concord opvangtafels. Voorheen werd een pasgeborene die extra zorg nodig had, op een opvangtafel wat verder weg van de moeder geholpen en moest de navelstreng daarom meteen na de geboorte worden doorgeknipt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het niet direct doorknippen van de navelstreng meerdere voordelen heeft voor de pasgeboren baby. Het belangrijkste is dat de moeder het kindje via de navelstreng blijft voorzien van zuurstofrijk bloed, als de eigen ademhaling en bloedsomloop nog op gang moet komen. Dit zorgt ervoor dat de hartslag en bloeddruk van de pasgeborene stabieler blijft.

Bovendien krijgt de pasgeborene dan nog extra bloed vanuit de placenta met daarin extra ijzer en stamcellen. Bij vroeggeboren baby's is aangetoond dat zij in dat geval minder vaak een bloedtransfusie nodig hebben en treden er minder complicaties op zoals hersenbloedingen. Ook is sprake van een betere neurologische ontwikkeling op lange termijn.

Mirjam Kleinhout, kinderarts-neonatoloog en samen met gynaecoloog Jeske Kooijman initiatiefnemer: "Het kind maakt veel rustiger de overgang van binnen naar buiten de buik, dichtbij de ouders. We zijn de navelstreng opnieuw meer gaan waarderen."

St. Antonius Geboortezorg maakt gebruik van de Concord Birth Trolley van Concord Neonatal, ruim 3,5 jaar geleden ontwikkeld in het LUMC. Het St. Antonius is het eerste algemene ziekenhuis met deze voorziening in Europa en beschikt over drie exemplaren. De trolley bestaat uit een verwarmd plateau op een verrijdbare trolley die naast het verlosbed en eventueel de operatietafel te rijden is met daarop alle benodigde apparatuur.