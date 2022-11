De Utrechtse Corine van Dun (69) is vandaag uitgeroepen tot Mrs. Senior Pride: een onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor LHBTI+ personen. Van Dun nam de onderscheiding in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam.

Van Dun is transambassadeur en een rolmodel voor veel transgender-personen, aldus Stichting Roze 50+, die de onderscheiding uitreikte. Lange tijd was Van Dun voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, een belangenorganisatie voor transgender-personen en hun naasten.



Ze maakte zich hard voor een toegankelijke transgenderwet. Die zorgde er uiteindelijk voor dat transgender-personen die hun geslacht wilden laten veranderen in een officieel document, zoals een paspoort, niet langer verplicht waren tot een medische ingreep, zoals sterilisatie. Ook geeft Van Dun voorlichting over transgender-ouderen.

Later ruilde Van Dun haar voorzitterschap bij het Transgendernetwerk in voor de lokale politiek. Ze werd namens D66 één van de eerste transgender-personen in de Utrechtse gemeenteraad.

De Mr. & Mrs. Senior Pride verkiezingen zijn een initiatief van Stichting Roze 50+. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor LHBTI+ personen in het algemeen, en in het bijzonder voor LHBTI+ senioren.

Volgens Tanja Ineke, voorzitter van de stichting, zet Corine van Dun zich al jarenlang 'belangeloos in voor anderen'. Dat geldt volgens de voorzitter overigens ook voor Joop Schermer (69) uit Heiloo, die de titel 'Mr Pride Senior' won.