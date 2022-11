De gemeente heeft een tegemoetkoming in het leven geroepen voor Utrechtse ondernemers die last hebben van de stijgende energiekosten. Veel bedrijven komen namelijk niet in aanmerking voor de steun van de Rijksoverheid.

Volgens de gemeente zien onder andere lokale bakkers, slagers, bloemenwinkels en schoonmakers een stijging van de energiekosten die ze onmogelijk 'een-op-een' kunnen doorberekenen aan de klant. Dat zorgt voor financiële problemen, die in het ergste geval sluiting als gevolg hebben. De gemeente gaat deze ondernemers 'een steuntje' in de rug bieden, schrijft ze in een raadsbrief. Enerzijds wordt er een eenmalige financiële tegemoetkoming aangeboden voor ondernemers die aantonen dat ze kampen met hoge energiekosten. Ook worden er twee gratis adviesgesprekken aangeboden en kunnen ondernemers via lagere tarieven een lening aanvragen waarmee ze duurzaamheidsmaatregelen kunnen treffen. De regeling geldt voor bedrijven met maximaal vijftig medewerkers en kan oplopen tot maximaal 7.000 euro. Ondernemers moeten aantonen dat ze getroffen worden door energieprijzen. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de kosten die zij momenteel maken. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Bijna 50 jaar geleden vond Melissa het lichaam van het mysterieuze Heulmeisje: ‘Vergeet haar niet’

