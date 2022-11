De afgelopen nacht heeft aan de Markt in Nieuwegein een flinke brand gewoed in een appartement. De brandweer werd rond 0.30 uur gewaarschuwd en moest na aankomst in winkelcentrum City Plaza opschalen naar middelbrand, ook omdat het korte tijd een uitslaande brand was.

Vermoedelijk hadden in de woning meubels vlam gevat. De woningen erboven en ernaast werden voor de veiligheid ook ontruimd. De brandweer kon het vuur redelijk snel doven, wel was er sprake van forse rook- en waterschade. Nadat de woningen waren geventileerd konden de omwonenden vermoedelijk terugkeren. Bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is niet bekend dat ze elders moesten worden ondergebracht. De stichting Salvage was toen al ter plekke om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de brand.

