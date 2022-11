Op de Vleutensebaan in Utrecht is donderdagavond een ernstig ongeval gebeurd, waarbij een scooter in botsing kwam met een auto.

De klap was zodanig dat na het ongeluk bij de verkeerslichten op de kruising met het Glenn Millerpad scooteronderdelen verspreid op de weg lagen. De betrokken auto had schade aan de voorzijde. De brandweer is ter plaatse om schermen te plaatsen. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Lees ook dit premiumartikel van onze partner Rechter stelt bewoners teleur: asielboot mag vrijdag in Nieuwegein aanmeren

Woningverhuurder stelt onderhoud zo lang mogelijk uit: ‘Ik moet heel erg van huilen van dit bedrijf’