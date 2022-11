Een virtual reality escaperoom, TikTok-challenge en extra handhaving moeten ervoor zorgen dat Utrechters hun fietsverlichting aan doen. Deze week startte de provincie Utrecht met de campagne AAN om jongeren bewust te maken van de gevaren van fietsen zonder licht.

De campagne is met name gericht op jongeren tussen de 16 en 24 jaar, de groep die volgens de provincie het vaakst zonder of met onvoldoende licht fietst.

Een onderdeel van de actie is de Escape Box Follow the Light, een VR-escaperoom waarin jongeren de gevaren van fietsen zonder licht kunnen ervaren. Op 5 en 6 november opent die voor het eerst de deuren bij sportpark Kampong en trekt dan tot januari door de provincie.

Daarnaast moet een TikTok-challenge ervoor zorgen dat meer jongeren aandacht besteden aan hun fietsverlichting. Met TikTok-creators is een challenge opgezet waaraan jongeren kunnen meedoen door te laten zien hoe zij hun fiets verlichten.

En als jongeren dan nog niet goed genoeg geïnformeerd zijn over verlichting, krijgen ze bij een overtreding handhaving op hun dak. Gedurende de winterperiode zal handhaving extra controleren op goed licht, maar wel in het bijzijn van een fietsenmaker. Wanneer iemand zonder licht rijdt, kan die ervoor kiezen zijn licht tegen betaling te laten maken door de fietsenmaker of een boete van 60 euro te betalen.