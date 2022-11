Een bestuurder van een auto zat woensdagavond ruim een half uur in angst in haar auto, die van de Lekdijk-West in Lopik af dreigde te rollen. Een tankautospuit van de brandweerkazerne Schoonhoven reed toevallig langs en bood hulp.

De tankautospuit was onderweg naar een lekkage op een andere locatie. Medewerkers van de brandweer hebben de vrouw uit de auto gehaald en de auto gezekerd aan de brandweerwagen om 'm weer op de weg te zetten.

