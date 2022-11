46 FC Utrecht-supporters, die op 15 oktober werden aangehouden na de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV, kregen van de gemeente Utrecht een gebiedsverbod. De komende negen maanden mogen zij op wedstrijddagen niet meer in de omgeving van het stadion van FC Utrecht en sportpark Overvecht-Noord komen. Ook in andere stadions in het land zijn ze voorlopig niet meer welkom.

Nadat FC Utrecht zaterdag 15 oktober met 6-1 had verloren van PSV, bleek uit informatie van de politie dat de harde kernen van de twee clubs hadden afgesproken om met elkaar op de vuist te gaan. De supporters uit de omgeving van Utrecht hadden zich verzameld op een parkeerplaats langs de A2 in Best. Daar stonden zo'n vijftien auto's waar de politie meerdere knuppels, een mes, slagwapens, ploertendoders, bivakmutsen en vuurwerk vond. Alle 46 mensen op de parkeerplaats zijn aangehouden en met een bus naar het politiebureau gebracht. Zwaargewonde of dodelijke slachtoffers 'Gezien de aard en het aantal aangetroffen wapens was het aannemelijk dat dit bij een confrontatie tussen aanhangers van PSV en FC Utrecht tot zwaargewonden of zelfs dodelijke slachtoffers had kunnen leiden', schrijft de gemeente. Daarom heeft zij alle aangehouden supporters een gebiedsverbod opgelegd. De KNVB doet er nog een schepje bovenop: die heeft hen een landelijk stadionverbod van negen maanden opgelegd.