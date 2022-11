Nieuwegein heeft er sinds vandaag een Max Mobiel bij. Dat is een service waarbij mensen met een mobiliteitsbeperking voor 1 euro per rit van- en naar bijvoorbeeld Cityplaza gebracht kunnen worden. Dit tarief geldt ook voor andere ritten binnen Nieuwegein.

Per rit kan maximaal één persoon vervoerd worden. Daarnaast is er ruimte voor een rollator, inklapbare rolstoel of hulphond. De ritten van de Max Mobiel worden uitgevoerd door vrijwilligers en de haltes zijn te vinden in Cityplaza op de markt en op Raadstede of in The Point. De Max Mobiel komt rechtstreeks aan de deur van hulpbehoevenden.