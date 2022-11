Het leek een kansrijk alternatief voor de omstreden snelwegverbreding bij het Utrechtse bos Amelisweerd. Twee keer zes rijstroken aanleggen op de A27, zou een deel van de te kappen bomen beschermen tegen de hakbijl. Deze optie ligt echter niet op tafel. Daarom vroeg de Tweede Kamer opheldering van verkeersminister Mark Harbers (VVD). Hij verwijst het plan naar de prullenbak, uit vrees voor de verkeersveiligheid.

De voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd stuit op forse tegenstand. De gemeente, de provincie en vele natuurliefhebbers protesteren tegen het plan vanwege de schade aan de natuur. Deze site onthulde eind september dat een alternatief scenario voor de plannen terzijde is geschoven. Als wordt gekozen voor de aanleg van twee keer zes rijstroken, dan zou de A27 minder worden verbreed dan in het huidige scenario met veertien banen. Dit heeft als gevolg dat een deel van de bomen, die op de nominatie staan om te worden gekapt, kunnen blijven staan.

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken vroeg de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD), om opheldering. Zij wilde onder andere weten of de variant met twaalf rijstroken serieus is onderzocht. De minister laat weten dat deze optie is besproken, maar uiteindelijk is afgewezen omdat het niet verkeersveilig zou zijn. De belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van vluchtstroken. Daarbij zou het alternatief niet passen, vanwege de twee bruggen die over de snelweg lopen. De stelling van Harbers is opmerkelijk. In een eerder intern advies werd juist gesteld dat het ontwerp wél aan de veiligheidsrichtlijnen voldoet.

Harbers houdt vast aan het besluit dat door zijn voorganger is genomen. Dat betekent echter niet dat de strijd is gestreden. De provincie Utrecht kan het besluit nog wijzigen, door een haalbaar alternatief te presenteren. 'Als de regio een alternatief gereed heeft, treden wij graag met de regio in overleg. Indien het alternatief gelijkwaardig is, kan eventueel het vastgestelde Tracébesluit worden gewijzigd', schrijft de minister.