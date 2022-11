Stadion Galgenwaard is woensdagochtend het decor van een grote anti-terreuractie. Een oefening voor alle duidelijkheid, maar wel een uiterst realistische. Speciale teams van politie en defensie bereiden zich daarmee voor op situaties waarbij extreem geweld dreigt. In dit geval wordt een gijzelingssituatie levensecht nagebootst.

Met de anti-terreuroefening in Utrecht keren de zwaarbewapende mannen terug in de stad waar zich een van hun bekendste acties van de laatste jaren afspeelde. In maart 2019 vond er na de aanslag bij een tram een klopjacht plaats op schutter Gökmen Tanis. Die operatie toont meteen ook het belang aan van de Dienst Speciale Interventies, waar de eenheden onder vallen.

De teams bereiden zich wekelijks voor op acties, maar dat gebeurt veelal op afgesloten politieterreinen. Het scenario in Stadion Galgenwaard maakt deel uit van een reeks oefeningen deze twee weken in de openbare ruimte.

Nodige aandacht van voorbijgangers

Maandagochtend gebeurde dat bij het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte, 's avonds meldden arrestatieteams zich bij een theater met 400 man 'publiek'. Woensdagochtend was het dus raak bij De Galgenwaard, waar zwaarbewapende mannen op de parkeerplaats voor het stadion de nodige aandacht trokken van voorbijgangers.

De arrestatieteams van DSI komen onder andere in actie bij de dreiging van extreem en langdurig geweld. Daarbij kan het gaan om terroristische aanslagen, gijzelingen, maar ook een verward persoon die zichzelf iets dreigt aan te doen.

Bekende operaties waren onder andere het uitschakelen van de gijzelnemer bij de Apple Store in Amsterdam in februari en de inval bij de 'martelcontainers' in het Brabantse Wouwse plantage in 2020.