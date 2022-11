Een weekend lang kunnen liefhebbers van bordspellen zich weer kostelijk vermaken. Want het Spellenspektakel, de grootste spellenbeurs van Nederland, strijkt op 5 en 6 november neer in de Jaarbeurs in Utrecht.

Met honderden speeltafels waar de nieuwste bordspellen kunnen worden uitgeprobeerd en winkels waar je ze direct kunt kopen, is het Spellenspektakel de place to be voor bordspelliefhebbers. Vorig jaar streek de grootste spellenbeurs van Nederland ook al neer in de Jaarbeurs. Net zoals toen is er ook een speciaal ingericht kinderplein, waar de jongste generatie volop spelletjes kan spelen. Tickets zijn verkrijgbaar via de site van Spellenspektakel. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Lees ook dit premiumartikel van onze partner Het kon haast niet anders: korte maar bewogen leven van Caro (26) werd gevierd met festival met háár naam

