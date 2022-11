In zestien gemeenten in de provincie Utrecht loopt dit jaar een glutenvrije piet mee tijdens de intocht van Sinterklaas. Deze speciale piet voorziet kinderen met een glutenallergie van glutenvrije kruidnoten.

In zestien gemeenten in de provincie Utrecht loopt dit jaar een glutenvrije piet mee tijdens de intocht van Sinterklaas. Deze speciale piet voorziet kinderen met een glutenallergie van glutenvrije kruidnoten.

In Nederland moet 1 op de 200 kinderen om medische redenen levenslang een strikt glutenvrij dieet volgen. Dus dat is ook opletten bij de intocht van Sinterklaas. 'Gewone' kruidnoten kunnen zij niet eten en ze kunnen piet ook geen hand geven, want van kruimels op zijn handschoen kunnen zij al ziek worden.

De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) vindt dat het kinderfeest voor iedereen moest zijn en besloot daarom dit jaar vrijwilligers op te roepen om tijdens de intocht in hun woonplaats in de rol te kruipen van glutenvrije piet.

Glutenvrij piet herkennen

Dat is aardig gelukt. In totaal lopen er tijdens 184 sinterklaasintochten glutenvrije pieten mee. Deze zijn te herkennen aan een schort met daarop het glutenvrije-piet-logo. Ook draagt de speciale piet een tas van de NCV, waarin de glutenvrije kruidnoten in eenpersoonszakjes zitten. Hierdoor worden ze niet vermengd met ander snoepgoed.

Kinderen met een glutenallergie kunnen ook zelf aangeven dat zij glutenvrije pepernoten nodig hebben. Op www.ncv.nl/glutenvrije-piet kunnen kinderen een kleurplaat en een vlag downloaden. Als ze deze omhoog houden, ziet de glutenvrije piet bij wie hij moet zijn.

De gemeenten waar de pieten komen

In de provincie Utrecht lopen er in zestien gemeenten glutenvrije pieten mee tijdens de intocht. Door te klikken op deze link kun je zien waar en wanneer ze meelopen.

Het gaat om de volgende gemeenten: Baarn, Breukelen, Driebergen-Rijsenburg, Eemnes, IJsselstein, Lexmond, Linschoten, Maarssen, Meerkerk, Montfoort, Oudewater, Soest, Bunschoten-Spakenburg, Utrecht, Woudenberg en Zeist.