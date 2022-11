De krapte op de Utrechtse arbeidsmarkt heeft in 2022 een recordhoogte bereikt. Aan het eind van het tweede kwartaal, op 31 juli, stonden er zo'n 36.500 vacatures, open in de arbeidsregio Midden-Utrecht. Ter vergelijking: begin 2021 lag dit aantal nog op 21.000. Dit blijkt uit onderzoek van het UWV.

De arbeidsregio Utrecht is een van de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. De regio bestaat onder meer uit Utrecht zelf en de gemeenten Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Zeist.

In de arbeidsregio Midden-Utrecht heerst - net zoals landelijk - een flinke krapte. Met name in de bedrijfseconomische en administratieve sector staan veel vacatures open. Het gaat hier om beroepen als postbezorger, medewerker klantenservice en productieplanner. Ook in de technische sector is het zoeken naar personeel. Vooral machinemonteurs, elektriciens en loodgieters zijn erg schaars.

Wat er moet veranderen

Redenen hiervoor zijn onder meer de ambities van de overheid op het gebied van de klimaatdoelen, de vergrijzing van de bevolking en een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Want ondanks het overschot aan vacatures zijn er ook nog mensen die moeilijk aan het werk komen omdat hun ervaring, opleiding of arbeidsfitheid niet aansluit bij wat er gevraagd wordt door werkgevers.

Dat ziet ook regiomanager van UWV Midden-Utrecht, Beatrijs Wijnberg. "Werk dient anders ingericht te worden, zodat het voor een bredere groep werkzoekenden geschikt is. Daarnaast is het levenslang ontwikkelen van de burgers essentieel om ook toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden."