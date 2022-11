De werkzaamheden aan de Kanaalstraat en de Damstraat gaan vandaag van start. De herinrichting zou de beide straten leefbaarder en aantrekkelijker moeten maken, met meer uitstraling, betere verkeersveiligheid en meer groen. Doordat de werkzaamheden uitgebreid zijn, zullen deze voor de nodige overlast zorgen.

Utrecht heeft grootse plannen voor de wijk Lombok. Zo zal de gemeente de stoep, de fietspaden en de weg van de hele Kanaalstraat opnieuw inrichten. Verder zal het oude riool volledig worden vervangen, zodat vuil water en hemelwater juist gescheiden kunnen worden. Tot slot zullen de meeste bomen aan de straat worden verwijderd en vervangen worden door meerdere nieuwe bomen.

Door de werkzaamheden is de Kanaalstraat minder goed bereikbaar voor verkeer. De werkzaamheden worden opgedeeld in drie fases, maar de gemeente houdt een aantal uitgangspunten aan. Zo blijven de Kanaalstraat en de zijstraten beschikbaar voor bewoners, voetgangers en bestemmingsverkeer. Het kan wel zo zijn dat zij moeten omrijden. Fietsers worden via omliggende straten om het werk heengeleid.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot eind 2023 duren.