De politie van Vianen is op zoek naar een man die verdacht wordt van een gewapende overval aan de Voorstraat. De dader is daarna te voet gevlucht.

De overval vond rond 20.00 uur plaats bij cafetaria De Vianees, in het centrum van Vianen. De dader gebruikte een wapen. Er vielen geen gewonden. De dader vluchtte richting de Bakkerstaat. Het signalement van de dader: hij droeg een bivakmuts en een donker trainingspak, was rond de 30 jaar, 1.75 meter en had een lichtgetinte huid.