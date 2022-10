De respons van Utrechtse inwoners op de GGD Gezondheidsmonitor valt tegen. Door de vragenlijst krijgt de GGD jaarlijks een beeld van de gezondheid in de regio. Met de resultaten ervan kan het gezondheidsbeleid worden aangepast.

Tot nu toe deed slechts een derde van de 58.000 genodigden mee aan het onderzoek, waardoor 'de kwaliteit van het onderzoek in het gedrang komt te staan', meldt de GGD. De organisatie doet daarom nogmaals een oproep.

"Deze laatste herinnering is heel belangrijk", zegt Willeke Wijburg, onderzoeker publieke gezondheid van GGD regio Utrecht. De GGD vraagt inwoners van de regio daarom nogmaals dringend om mee te doen. "Je helpt mee met het verbeteren van het gezondheidsbeleid van de inwoners. Dat is voor de gemeente en uiteindelijk alle inwoners belangrijk." In 2020 leidde het onderzoek tot meerdere projecten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

De verkregen antwoorden uit het onderzoek worden door de GGD vertrouwelijk behandeld. In de resultaten komen slechts de gegevens van de totale groep inwoners van achttien jaar en ouder naar voren. Door de urgentie van het onderzoek koppelt de GGD een winactie aan de Gezondheidsmonitor. Zo maakt elke persoon die de lijst invult, kans op een cadeaubon van 50 euro. "Dus mocht u een uitnodiging hebben ontvangen, dit is uw kans", aldus de GGD.