De politie Utrecht is op zoek naar een scooteraar die ervandoor is gegaan na een aanrijding waarbij een fietser flink gewond raakte. Het incident gebeurde zondagavond rond 17.50 uur op de hoek van de Vaduzdijk en het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum.

Volgens de politie is er sprake van 'pittig' letsel bij het slachtoffer. De bestuurder van de scooter is na het ongeluk op de vlucht geslagen. Hij werd nog achtervolgd door twee jongens, maar hij raakte buiten hun zicht. De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of camerabeelden uit de omgeving hebben.

