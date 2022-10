Even voor zeven uur meldde de Utrechtse politie zondagavond dat er een vliegtuigongeval had plaatsgevonden bij de Van Heukelomlaan in de wijk Zuilen. Wat er echt aan de hand was, was gelukkig een stuk minder erg.

"Bij de melding aan de alarmcentrale is er iets misgegaan", aldus een woordvoerder van de politie. De codes voor het invoeren van gegevens lijken erg op elkaar. "Daardoor heeft er een verkeerde melding opgestaan." Wat er had moeten staan? "Vuurwerkoverlast".

