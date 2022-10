De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma maakt zich aankomende maandag opnieuw hard voor het klimaat. Tijdens een bijeenkomst in haar eigen stad bereidt zij zich als speciaal gezant stedennetwerk voor de Verenigde Naties voor op de komende klimaattop COP27 in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh.

Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvindt tijdens de Nationale Klimaatweek, worden verschillende partijen die met de gemeente samenwerken aan de klimaattransitie bij elkaar gebracht om na te denken over 'een gezamenlijke boodschap' richting de internationale klimaatonderhandelingen. Het is volgens een woordvoerder van de burgemeester voor het eerst dat dit in deze vorm gebeurt.

Dijksma zal zich tijdens de samenkomst hard maken voor een prominente rol van steden tijdens de COP dit jaar. Eind vorig jaar deed ze dat tijdens de klimaattop in Glasgow ook al. En eerder deze maand herhaalde ze die oproep nog eens in Buenos Aires, tijdens de C40-top. Dat is een netwerk van grote steden die samenwerken aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatproblemen.

In Zuid-Amerika liet Dijksma weten dat het belangrijk is om steden meer te betrekken bij de komende klimaattop COP27 en daarna ook in alle verdere klimaatonderhandelingen. "In 2050 woont 70 procent van de mensen in een stad, waar ook nog eens de meeste vervuiling plaatsvindt'', zei ze in een interview met deze site. "Het is volstrekt onbegrijpelijk om steden te negeren als gesprekspartners om de klimaatdoelen van Parijs te halen.''

De bijeenkomst in Utrecht vindt plaats in museum en sterrenwacht Sonnenborgh. Sprekers tijdens het evenement zijn onder meer Anniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, Hans Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie van Netbeheer Nederland en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (energie en klimaat).