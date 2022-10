Het ING Huis aan de Lange Viestraat in Utrecht is zaterdagmiddag door actievoerders van Extinction Rebellion als ‘crime scene’ afgezet met tape. Dat gebeurde in Utrecht tegelijk met elf andere ING-kantoren door het hele land. De activisten protesteren tegen het beleid van ING om ‘op grote schaal de fossiele industrie te blijven financieren’.

Dit is de negende actie van Extinction Rebellion bij ING. In juli werden ook al 23 kantoren door het hele land bezet. Aanleiding volgens de actiegroep is het grote bedrag dat ING elk jaar in de fossiele industrie steekt: gemiddeld 9 miljard euro per jaar sinds het Klimaatakkoord van Parijs, aldus de actiegroep. Een van de actievoerders zou vanmiddag haar rekening bij de bank hebben opgezegd.

De actie trok rond het middaguur wat bekijks van het winkelend publiek. Volgens de politie is de actie gemoedelijk verlopen zonder arrestaties. Volgens een actievoerder werd er een persoon buiten het pand gezet door de politie, nadat deze weigerde te vertrekken. De politie kon dat niet bevestigen. Alleen dat een vrouw ‘die in slaap was gevallen’ is vertrokken nadat ze is wakker gemaakt. Inmiddels zijn alle actievoerders vertrokken.