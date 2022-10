Nadat een stoel in een parkeergarage vlam vatte, moest de PLUS-supermarkt aan de Molenpolder in De Meern zaterdagavond korte tijd preventief ontruimd worden.

Dat was vanwege de rookontwikkeling. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan omdat iemand in de stoel zat te roken. De brandweer had het brandje snel onder controle, maar had moeite de rook uit de parkeergarage te krijgen. Daarom werd de brandweer Nieuwegein opgeroepen die volgens een aanwezige persfotograaf grotere ventilatoren kwam brengen. De parkeergarage kon korte tijd niet gebruikt worden.

De omgeving van het winkelcentrum ondervindt de laatste maanden regelmatig overlast van hangjongeren en lachgasgebruikers. Maar volgens betrokkenen staat dat los van dit incident.