Bij een steekpartij onder het bollendak op het Stationsplein is gisteravond iemand gewond geraakt. De politie kon vrij snel een verdachte aanhouden.

De ernst van het letsel van het slachtoffer is onbekend, maar de persoon was wel aanspreekbaar. Het incident gebeurde even voor 23.30 uur. Ter hoogte van het restaurant Wagamama werd een deel van het gebied onder het bollendak afgezet voor sporenonderzoek, en ook om ruimte te maken voor de hulpdiensten om hun werk te doen.

Het bollendak staat de laatste weken onder verscherpt toezicht omdat de vele incidenten elkaar in rap tempo opvolgden: steek- en vechtpartijen en overlast. De concentratie van een groep veiligelanders (asielzoekers met weinig zicht op een permanente verblijfstatus), drugsverslaafden en arbeidsmigranten.

De zone rondom het Stationsplein is aangewezen als verblijfsontzeggingsgebied. Dat betekent dat er sneller opgetreden kan worden. Politie en handhaving zijn ook in groten getale aanwezig op het plein. Daar moet een preventieve werking vanuit gaan en bovendien kan er dan bij incidenten sneller worden opgetreden.