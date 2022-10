Een hoopje kleding langs het Amsterdam-Rijnkanaal zorgt vrijdagmiddag voor een hoop beroering. Nadat een voorbijganger vermoedt dat een persoon te water is geraakt gaan alle alarmbellen af. Hulpdiensten komen ter plaatse. Duikers speuren in het water naar een verdwenen man of vrouw.

Rond de klok van 16.40 uur ziet een voorbijganger op een fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Oude Vleutenseweg, kledingstukken liggen. De oplettende passant aarzelt geen moment en besluit de politie in te schakelen. Omdat men vermoedt dat een persoon te water is geraakt, wordt direct gekozen voor grof geschut. De brandweer verschijnt ter plaatse, een traumahelikopter komt aanvliegen en twee duikteams speuren het water af op zoek naar een verdwaalde zwemmer. De massale zoekactie blijft zonder resultaat. Het maakt het mysterie alleen maar groter. "Mogelijk is de kleding daar op andere wijze terechtgekomen. Het blijft dus onduidelijk of er daadwerkelijk een persoon te water is gegaan", meldt de Utrechtse politie. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Lees ook dit premium artikel van onze partner Jong gezin bouwt zelf droomhuis in Culemborg, maar brand verwoest het nog voor ze er wonen: ‘Vreselijk’

