De Nacht van de Nacht komt eraan. Donkere etalages, bruggen zonder sfeerverlichting en kerken gehuld in duisternis. Een moment waarop overbodige sfeerverlichting wordt uitgezet om aandacht te vragen voor lichtvervuiling in Nederland. En er zijn voor jong en oud allerlei activiteiten.

Bedrijven en gemeenten doven door heel Nederland de lichten van panden en reclames. De Nacht van de Nacht, een evenement dat in het leven is geroepen door de Natuur- en Milieufederaties, is zaterdag 29 oktober voor de 18de keer.

De gemeente Utrecht zet om klokslag 19.00 uur ook de sierverlichting van onder andere bruggen, watertorens, kerken, kunstwerken en reclameobjecten uit, bijvoorbeeld de Prins Clausbrug en de Pieterskerk. Ondernemers doven de verlichting in etalages en van reclames.

De gemeente Utrecht kondigde bovendien aan zich ook buiten de Nacht van de Nacht om in te zetten tegen lichtvervuiling. Zo zal in 2023 de buitenverlichting standaard een half uur later aan en uit gaan. Niet-noodzakelijke sierverlichting wordt deze winter uitgeschakeld.

Het doel is om de problemen aan te pakken die lichtvervuiling met zich meebrengt: energieverspilling, verstoring van het ritme van mens en dier en het niet goed kunnen zien van de sterrenhemel.

Behalve dat verschillende lichtbronnen in Utrecht worden uitgezet, zijn er zaterdag ook activiteiten in de buitenlucht. Zo kunnen kinderen bij Sterrenwacht Sonnenborgh naar de sterrenhemel kijken met een telescoop.

Bij Fort Vechten kun je in het donker (met een heel klein ledkaarsje) op zoek gaan naar nachtdieren tijdens de lichtjesroute. Voor de volwassen waaghals is er een donkere kanotocht mogelijk vanaf de Rijnstroom richting de binnenstad van Utrecht.

Op de website van de Nacht van de Nacht staan nog meer activiteiten vermeld.