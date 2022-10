Een Utrechter is afgelopen zondag op de Kanaalstraat ter hoogte van de kruising Bantamstraat/Palembangstraat, zwaar mishandeld door een groep jongeren die vuurwerk afstak. De man heeft er meerdere gebroken botten aan overgehouden.

De groep leek gericht vuurwerk te gooien naar de Utrechter, waarna hij er wat van zei. De groep viel hem aan en schopte en sloeg hem in zijn gezicht. De man heeft meerdere botbreuken in zijn gezicht en mogelijk ook aan zijn hand.

De groep, bestaande uit zes tot acht jongeren, is na de mishandeling weggerend van de Palembangstraat in de richting van de Van Riebeeckstraat. De politie is een zoektocht gestart, maar heeft de jongeren niet meer gevonden.

De politie is op zoek naar getuigen. Van drie van de jongeren is bekend dat ze tussen de 16 en achttien jaar oud zijn en een lichtgetinte huid hebben.