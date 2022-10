Een herhaalprik halen tegen corona kan bij vijf locaties in de regio Utrecht nu zonder afspraak.

"We starten de vrije inloop op deze locaties omdat hier nog capaciteit over is en we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om snel een prik te halen", bericht de GGD regio Utrecht.

Mensen vanaf twaalf jaar en ouder kunnen vrij inlopen bij het Paviljoen aan de Hoefseweg 9 in Amersfoort, de Beursfabriek aan de Symfonielaan 5 in Nieuwegein, de Overste den Oudenlaan 2 in Utrecht, het voormalig Seats & Sofas pand aan de Schoolstraat 100 in Veenendaal en het voormalig hoofdkantoor van Campina aan De Bleek 1 in Woerden.

De GGD waarschuwt dat het druk kan zijn. Een afspraak maken kan ook nog steeds: mensen die een afspraak maken hebben voorrang.