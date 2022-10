De campagne 'Normale huur' start dinsdag om huurders - met name studenten - uit te leggen wat hun rechten zijn, en hen aan te moedigen zich te melden bij misstanden. De campagne is een samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Huurteam en VIDIUS Studentenunie. Voor vragen over zaken als huurprijzen, contracten en rechten kunnen huurders terecht bij het Huurteam.

,,We merken dat het overgrote deel van de studenten niet goed weet welke rechten zij als huurder hebben", zegt wethouder Dennis de Vries. ,,Daarnaast weten zij vaak niet dat het Huurteam Utrecht kan helpen bij vragen of problemen. De campagne moet ervoor zorgen dat studenten gaan staan voor hun rechten en een betaalbare, goed onderhouden én veilige woning krijgen." Veel studenten merken dat hun portemonnee steeds lichter wordt, door de oplopende energieprijzen en hoge huur. Daarbij lopen ze vaak tegen een onzeker huurcontract aan. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat tachtig procent meer wil weten over huurrechten. ,,Door het grote kamertekort in Utrecht is het voor huisbazen erg makkelijk om een buitensporig hoge huurprijs te vragen voor matig onderhouden kamers", zegt Lotte van Buuren van VIDIUS. ,,De student betaalt toch wel, is vaak de gedachte. Dit moet veranderen. Daarom is het doel om studenten bewust te maken van hun huurrechten."

Huurrechten en beschikbare hulp Thema's die het meest voorbij komen zijn huurprijs, privacy, onderhoud, huurcontract en servicekosten. De campagne verwijst studenten naar de website www.normalehuur.nl. Hierop staan onder meer een huurprijschecker, de vijf belangrijkste huurrechten en beschikbare hulp. Vanaf volgend jaar komen er nieuwe regels vanwege de invoering van de Wet goed verhuurderschap. De gemeenten kan dan een verhuurvergunning instellen waardoor zij meer mogelijkheden heeft om te handhaven bij misstanden.