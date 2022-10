Politie Midden-Nederland liet maandag weten dat ze dinsdag 18 oktober een drugsloods in Lopik hebben opgerold. Dit deden ze naar aanleiding van een melding via 'Meld Misdaad Anoniem'. Eenmaal ter plaatse troffen ze grote hoeveelheden verdovende middelen aan, met een waarde van enkele tonnen.

Het gaat om een bedrijventerrein in Lopik waar loodsen worden verhuurd. De huurder van de loods met de verdovende middelen heeft zich na het onderzoek bij de politie gemeld en is aangehouden. De verhuurder van het pand heeft niks te maken met het incident. Hij had volgens de politie alles netjes op orde.