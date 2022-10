Politieagenten zijn zondagavond bekogeld met stenen en vuurwerk door een groep jongeren in Houten. Zij zorgden eerder op de avond al voor onrust bij de kermis in het dorp.

De kermis in Houten, op het Rond, sloot eerder vanwege de onrustige en rellerige sfeer. De politie, die massaal aanwezig was, trad op om de orde te herstellen. Daarbij werden agenten bekogeld met stenen en vuurwerk.

De groep verplaatste zich vervolgens richting station Houten. Daarbij werden straatmeubilair en enkele ruiten vernield. Ook werd een prullenbak in brand gestoken. Omwonenden maakten de vlammen uit. Er zijn aanhoudingen verricht, onbekend is hoeveel.

Later op de avond werd het weer rustig in het centrum van Houten, maar was er nog veel politie aanwezig, zo meldt een getuige.