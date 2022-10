Het oppervlaktereddingsteam van de brandweer heeft zondagmiddag ter hoogte van Groot-Ammers een lichaam geborgen. Een wandelaar zag iemand drijven en waarschuwde de hulpdiensten.

Het slachtoffer is een vrouw. Verdere gegevens over wie zij is en hoe ze in het water terecht is gekomen, ontbreken nog. Onderzoek door forensische specialisten van de politie moet meer duidelijkheid bieden.

De berging van het lichaam kostte de brandweer de nodige moeite door de sterkte stroming ter plaatse.