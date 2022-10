Het ontwerp is klaar en de huurovereenkomst staat op papier. Toch is niet te zeggen wanneer muziekpodium en de oefenruimtes van dB's volgend jaar open gaan op de nieuwe locatie in Utrecht.

De muzikale broedplaats dB's moet na ruim vijftien jaar het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg verlaten. De beoogde nieuwe locatie is het voormalige partycentrum Perla Palace aan de Vlampijpstraat 63.

Omdat bouwactiviteiten op de Vlampijpstraat uitblijven, trok een aantal partijen in de gemeenteraad onlangs aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders. Het college laat nu weten dat de verbouwing begin 2023 kan beginnen en zeven tot negen maanden gaat duren. "Gezien de huidige tekorten aan menskracht en materialen in de bouw is de opleveringsdatum helaas niet met zekerheid te geven'', aldus het college.

De komende maanden kan dB's op de huidige plek blijven zitten. De eigenaar van het CAB-gebouw, NS-vastgoed, heeft het huurcontract verlengd tot 1 mei 2023. Bovenop en naast het complex staan woningen gepland.

De voorgenomen verbouwing van de nieuwe locatie aan de Vlampijpstraat stond volgens het college onder druk door de stijgende bouwkosten. Om verdere vertraging te voorkomen staan de gemeente en de bedrijven die de Cartesiusdriehoek (inclusief het CAB-gebouw) ontwikkelen tot een woonwijk, garant voor een groot deel van de bouwkosten.

Met de eigenaar van het gebouw aan de Vlampijpstraat wordt volgens het college gesproken over eerdere oplevering of oplevering in delen. "Zo lijkt het mogelijk om de oefenruimtes al direct in de eerste maanden te bouwen, zodat die in april al gebruik genomen kunnen worden.'' Het gebruikt van het poppodium en de horeca kan vanaf dat moment misschien beperkt worden tot de avonduren, als er niet wordt gebouwd.