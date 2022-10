Op een parkeerplaats aan de Nieuwegeinse Mondriaanlaan is zaterdag op zondagnacht een auto afgebrand. De Renault Megane is vermoedelijk in brand gestoken.

Het vuur ontstond rond 2.30 uur aan de voorzijde van de auto. De brandweer was na de melding rap ter plaatse, maar de wagen was niet meer te redden. De hulpdiensten ter plekke sloten brandstichting niet uit als oorzaak van de autobrand. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat vermoeden klopt. Er zijn geen andere voertuigen beschadigd geraakt, ook zijn er geen gewonden gevallen bij de brand.

