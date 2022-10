De motorrijder en automobilist botsten zaterdagochtend rond 10.00 op elkaar op de N234 in Bilthoven. De motorrijder raakte hierbij ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie laat weten dat het slachtoffer is overleden. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden." Verkeer werd tijdelijk omgeleid via de parallelbaan. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie meldt dat het vermoedelijk om een noodlottig ongeval gaat.