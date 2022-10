Een 35-jarige man uit Veenendaal in zaterdagochtend zwaar mishandeld bij een vechtpartij. Een 27-jarige Veenendaler is aangehouden, meldt de politie.

Rond 4.30 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij in de Tuinstraat. Daar troffen zij een 35-jarige man aan die zwaar mishandeld was. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. Niet veel later konden agenten een 27-jarige man uit Veenendaal aanhouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en de mogelijke betrokkenheid van meerdere verdachten.