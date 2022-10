De Utrechtse politie heeft afgelopen nacht een verdachte bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed. De drugs die hij bij zich bleek te hebben, is in beslag genomen.

Op Facebook zegt de politie in Overvecht dat ‘bepaalde panden’ in de stad extra in de gaten worden gehouden omdat ze gelinkt worden aan drugs. De verdachte had zo’n pand bezocht en het vermoeden bestond dan ook dat hij hier een drugsdeal had gesloten.

De man stapte in zijn auto en werd een paar straten verderop gecontroleerd. Hij ontkende aanvankelijk maar gaf vervolgens aan heroïneverslaafd te zijn en methadon te gebruiken. Toen hij werd gefouilleerd werden de drugs gevonden. De verdachte moest ook drugstest ondergaan.

Hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Zijn bloed bloed is afgenomen door een verpleegkundige. Dat wordt opgestuurd naar het lab. De man kreeg een rijverbod van 24 uur mee naar huis. De drugs wordt vernietigd.