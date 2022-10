Van een onbekend aantal medewerkers van de Hogeschool Utrecht zijn persoonlijke gegevens buitgemaakt. Dat komt door een hack bij het Duitse IT-bedrijf ID-Ware. Ook zo’n 21.000 medewerkers en studenten van de TU Eindhoven zijn de dupe.

ID-Ware is een bedrijf dat toegangspasjes maakt voor bedrijven. Onder andere de Eerste en Tweede Kamer maken gebruik van de toegangssystemen van ID-Ware. Ook de Hogeschool Utrecht en de TU Eindhoven maken gebruik van deze systemen.

In de bestanden staan de volledige namen, privé-mailadressen, woonadressen, geboorteplaatsen, studentennummers en pasnummers van medewerkers en studenten.

De TU Eindhoven heeft bevestigd over hoeveel medewerkers en studenten het gaat. De Hogeschool Utrecht kan nog geen precies aantal geven.

Of ook de gegevens van studenten van de Hogeschool Utrecht zijn buitgemaakt, is nog onduidelijk. De collegekaarten van studenten staan niet in hetzelfde systeem als de toegangskaarten van medewerkers. De hackers zouden er dus als het goed is niet bij kunnen, laat een woordvoerder weten.