De projectontwikkelaar, die voor veel geld een parkeerterrein aan het Rachmaninoffplantsoen in Oog in Al doorverkocht aan een belegger, kreeg van de gemeente Utrecht niet vooraf de toezegging dat daar woningen mogen worden gebouwd. Dat is de uitkomst van een onderzoek door bureau KPMG naar de gronddeal.

Rond de verkoop van het parkeerterrein aan het Rachmaninoffplantsoen in Utrecht rezen eerder veel vragen. De gemeente verkocht het terrein in oktober 2018 voor 311.000 euro aan projectontwikkelaar Egeria. Die verkocht de parkeerplaats een dag later door aan belegger Bouwinvest voor 969.049 euro meer.

Het werd allemaal nog mistiger rond de gronddeal toen eerder dit jaar bleek dat Egeria in 2017 in de marge van een gesprek met toenmalig wethouder Paulus Jansen over de mogelijkheid van woningbouw op het terrein had gesproken. Toen deze informatie pas opdook nadat nieuwsplatform Nieuws030 met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) stukken had opgevraagd, stelde het college van burgemeester en wethouders een onderzoek in.

Onderzoeksbureau KPMG stelt nu in een 55 pagina's tellend rapport dat de gemeente geen verwachtingen heeft gewekt of toezeggingen heeft gedaan over woningbouw richting projectontwikkelaar Egeria. Dat niet alle informatie over de gronddeal direct bij de gemeenteraad terechtkwam, maar pas na een Wob-verzoek, is volgens het KPMG niet bewust gebeurd. Eerder werd al duidelijk dat Bouwinvest fors meer betaalde voor het parkeerterrein omdat nog geld moest worden afgerekend voor de aankoop van een aangrenzend kantoorpand.

Inmiddels zijn er plannen om een woontoren op het parkeerterrein te bouwen. Bewoners van het Rachmaninoffplantsoen zijn daar fel tegen gekant. De gemeenteraad debatteert volgende maand over de gang van zaken rond de gronddeal en al dan niet gedane toezeggingen.