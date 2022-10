In een deel van de regio Utrecht en Amersfoort geldt een vervoersverbod voor vogels die risico lopen op een besmetting met de vogelgriep. Dit vanwege een besmetting met het virus bij een pluimveehouderij in Lunteren. Circa 55.0000 hennen zijn afgemaakt in de hoop het virus de kop in te drukken.

In het gebied liggen veel andere pluimveebedrijven. Binnen een kilometer al wel negen. Drie van deze stonden al leeg en de andere zes worden ook preventief geruimd. Binnen 3 kilometer van het getroffen kippenbedrijf liggen nog eens 47 andere bedrijven. Hier wordt de komende veertien dagen extra toezicht gehouden. In de 10 kilometerzone rond het bedrijf in Lunteren geldt ook een vervoersverbod voor alle vogels, broed- en consumptie-eieren, mest van vogels en gebruikt strooisel. Alle andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte moeten ook blijven staan. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Snel nog je drugs laten testen voor ADE? In de regio Utrecht ben je dan al te laat: ‘Het is heel erg druk’

Het vervoersverbod in het oostelijke deel van de provincie Utrecht (regio 10) is milder. Hier geldt alleen een verbod op vervoer van vogels die risico lopen op besmetting. Al sinds begin deze maand geldt er een ophokplicht voor zowel commerciële pluimveehouders als hobbykippenboeren na een aankondiging van landbouwminister Piet Adema.