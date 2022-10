De orka die tot twee keer toe aanspoelde op het strand van Cadzand en uiteindelijk overleed, was ernstig ziek en verzwakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het beest had al dagenlang niets gegeten.

Het dier, een vrouwtje van 2000 kilogram, had een ernstige tandvleesontsteking en ontstekingen in haar organen. Volgens de onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research zaten de tanden van het beest los en waren ze aan het rotten. "Het dier moet zeker met eten echt pijn hebben geleden", aldus bioloog Lonneke IJsseldijk.

Ontstekingen in hartklep, hersenvlies en geslachtsorgaan

Het dier had ook ontstekingen in haar hartklep, hersenvlies en geslachtsorgaan. Los van een klein plastic vel in haar maag had het dier al dagenlang niets gegeten. Gedacht wordt dat het beestje ongeveer twintig jaar oud was en voor de Spaanse kust zou hebben geleefd. Vermoedelijk is het dier door ziekte afgedwaald van haar normale omgeving, het stranden in Cadzand werd het beestje fataal. Aanvullend onderzoek volgt nog.

De orka spoelde twee keer levend aan op het strand, maar overleed op zaterdagavond. Op zondagochtend werd het dier overgebracht naar het gebouw van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.