Aan 't Goylaan in de Utrechtse wijk Hoograven komt een crisisnoodopvang voor 120 asielzoekers. De opvang in het voormalig kantoorpand is bedoeld voor mensen die wachten op een mogelijkheid hun asielprocedure te starten in Ter Apel.

Het pand wordt klaargemaakt voor de komst van de asielzoekers en gaat in november open. Op de drie verdiepingen komen slaapruimtes voor maximaal zes personen. Op de begane grond wordt ruimte gemaakt voor douches, een recreatie- en eetruimte en een kantoor of receptie. De komende vijf maanden mogen de asielzoekers er worden opgevangen.

Omdat er lange wachttijden zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rijk aan gemeenten gevraagd om crisisnoodopvangplekken in te richten. In Utrecht worden ook in de Star Lodge Hotels en het voormalige casino bij de Jaarbeurs asielzoekers opgevangen.

Nieuw wooncomplex

Vorige maand maakte de gemeente nog bekend dat het voormalig kantoorpand zal veranderen in een wooncomplex met 56 appartementen in de sociale sector. Wanneer de verbouwing start is nog niet bekend.

In het verleden was onder andere FNV in het kantoorgebouw gevestigd. De laatste jaren huurden verschillende organisaties er ruimte. Er waren onder andere tijdelijke ateliers.