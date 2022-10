Het Diakonessenhuis gaat als eerste ziekenhuis in de regio aan de slag met een nieuwe pacemakertechniek. Daarbij zouden patiënten minder risico lopen op hartfalen na het plaatsen van een pacemaker. Toch is het nog niet voor alle patiënten beschikbaar.

Met een normale pacemaker is niets mis, legt cardioloog in het Diakonessenhuis Ad Oomen uit. "Maar die heeft als nadeel dat de pompfunctie van het hart na verloop van tijd achteruit kan gaan. Bij de nieuwe techniek is dat risico er niet." Daarnaast kunnen patiënten met hartfalen die een speciale pacemaker nodig hebben nu ook terecht in het Diakonessenhuis. Die moesten eerst naar een ander ziekenhuis.

Een pacemaker geeft stroompjes af als de hartslag te laag is om het hart snel genoeg te laten pompen. Het apparaatje is met draadjes aan het hart verbonden. Bij de nieuwe techniek wordt een van de draadjes dieper in het hart geplaatst. Dat zorgt voor eenzelfde soort aansturing van het hart als bij een natuurlijke hartslag.

Gewone pacemakers blijven nog

In het ziekenhuis zijn drie cardiologen gespecialiseerd in het plaatsen van een pacemaker, maar slechts één van hen is ook geschoold in de nieuwe techniek. Daarom zullen ook de 'gewone' pacemakers geplaatst blijven worden. De cardiologen zullen per patiënt bepalen wat het beste werkt.