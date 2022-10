De politie bevestigt dat de 'zes à zeven harde knallen' die bewoners van de Druifstraat in de Utrechtse wijk Ondiep vorige week maandagnacht hoorden inderdaad werden veroorzaakt door een schietpartij. Het zou gaan om een vergissing: de woning die werd geraakt was waarschijnlijk niet het doelwit.

In de nacht van maandag op dinsdag kwamen er bij de politie midden in de nacht meldingen binnen over 'knalgeluiden' in Ondiep. In een rode voordeur in de Druifstraat was de ochtend erna inderdaad een kogelgat zichtbaar. Ook werden er kogelhulzen op de grond gevonden.

Ruim een week later bevestigt de politie dat er daadwerkelijk sprake was van een nachtelijke schietpartij. Bewoners hoorden de knallen wel, maar pas 's ochtends werd melding gemaakt bij de politie. Toen werden de kogelgaten in een deur in de straat ontdekt.



Agenten zetten de straat vervolgens af en verrichtten onderzoek. "De meest reële situatie is dat het inderdaad om een vergissing gaat, en dat de desbetreffende woning niet het doelwit was", zegt een agent. Het onderzoek loopt nog.