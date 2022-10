Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsregio Midden-Utrecht stijgt licht, blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. Lange tijd daalde het aantal werklozen en het aantal verstrekte uitkeringen in de regio. Of er nu sprake is van een eenmalige stijging of om een omslagpunt is nog niet helemaal duidelijk.

Er werden afgelopen maand in totaal 7222 uitkeringen verstrekt. Met name in de metaalindustrie, installatie en voertuigen en commerciële dienstverlening werden iets meer uitkeringen aangevraagd. De stijging van het aantal uitkeringen in de regio Midden-Utrecht is vergelijkbaar met de landelijke trend. In de regio Midden-Utrecht staan daarnaast behoorlijk wat vacatures open in de klimaatsector, zogenaamde 'klimaatbanen'. Het gaat onder andere om vacatures voor ontwerpers, architecten, analisten van ICT-systemen en internetprogrammeurs. Vanaf 2022 is het aantal openstaande vacatures in deze sector in Midden-Utrecht met 70 procent toegenomen: in het tweede kwartaal van 2022 ging het om 4000 beschikbare banen. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Lees ook dit premiumartikel van onze partner Hennie (92) woont in vochtig huurhuis voor 700 euro per maand en het dak lekt al twee jaar

Hier in Utrecht slapen daklozen tussen de ratten en het afval: ‘Het is heel schrijnend’