De gemeente Utrecht komt met een aanscherping op de koudweerregeling (KWR). Per 1 november mogen alle dak- en thuislozen - dus ook mensen die eigenlijk geen recht op opvang hebben - tijdens extreem weer gebruikmaken van de KWR-opvangfaciliteiten. Ook komt er een extra KWR-locatie in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade.

Maar wanneer gaat die KWR nu precies in? Het antwoord luidt: wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul graden daalt, dan gaat de koudweerregeling in. Ook met extreem weer zoals een heftige storm geldt de KWR.

Voorheen konden mensen die geen recht hebben op opvang in Nederland, waaronder ongedocumenteerden en EU-arbeidsmigranten, geen gebruikmaken van de KWR-opvang. Maar naar aanleiding van een oproep van de Utrechtse gemeenteraad komt Utrecht, samen met de andere G4 gemeenten, met een aanscherping op de KWR.

Rachel Streefland, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen legt uit waarom: "We zien op dit moment een stijging van het aantal dak- en thuislozen. De verwachting is dat dit probleem door de huidige inflatiecrisis alleen maar zal verergeren, maar wij als gemeente Utrecht willen dat niemand buiten hoeft te slapen met extreem weer. De aanscherping van de KWR is daarom een eerste goede stap."

Momenteel zijn er voor de KWR vijftig plekken beschikbaar in Utrecht bij de Wij3.0-locatie: de Stadsbrug in Kanaleneiland.

Maar er wordt rekening gehouden met een scenario dat aankomende winter opnieuw COVID-19-maatregelen gaan gelden. In dat geval moet de Stadsbrug in capaciteit afschalen naar veertig plekken. Daarom opent de gemeente Utrecht een extra KWR-locatie in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade. Op deze locatie kunnen 28 daklozen terecht bij extreem weer.