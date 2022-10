Slechts vier Utrechtse gemeenten zitten onder het energieverbruikplafond dat de overheid komend jaar instelt, zo blijkt uit regionale cijfers van het CBS.

Het plafond aan energieverbruik zal komend jaar op de 1200 kuub (m³) gas en 2900 kilowattuur (kWh) stroom komen te liggen. Slechts vier Utrechtse gemeenten houden zich daar op dit moment dus aan.

Zo gebruiken huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gemiddeld 1690 m³ per jaar. Zij spannen wel de kroon. Maar ook in De Bilt, Renswoude en Baarn ligt het verbruik 350 kuub of meer boven het verbruiksplafond. Bij de huidige energietarieven komt dat neer op minimaal 1570 euro aan extra energiekosten buiten het prijsplafond. Utrecht en Nieuwegein scoren wel erg goed op het gebied van gasverbruik, respectievelijk 810 m³ en 590 m³.

Wat helemaal in het oog springt, is het stroomverbruik in de regio Utrecht. Waar landelijk gezien gemeenten nog wel regelmatig onder het plafond liggen, is dat in de provincie Utrecht de uitzondering. Alleen Baarn, Nieuwegein, Veenendaal, Utrecht en Amersfoort zitten goed.